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На первомайские праздники саратовцы будут отдыхать четыре дня подряд

Новости
На первомайские праздники саратовцы будут отдыхать четыре дня подряд

Еще один дополнительный выходной будет 9 мая.

Как объяснили в министерстве занятости, труда и миграции области, последняя рабочая неделя в апреле текущего года продлится с 23 по 28 апреля включительно, так как выходной день с субботы 28 апреля перенесен на понедельник 30 апреля. Вместе с тем, выходной день с воскресенья 7 января, совпавший с праздником, перенесен на среду 2 мая.

Таким образом, работающие в режиме пятидневной рабочей недели на Первомай отдыхать будут четыре дня подряд – с 29 апреля (воскресенье) по 2 мая (среда) года, а рабочими днями в первую неделю мая станут для них два дня – 3 и 4 мая.

При шестидневной рабочей неделе нерабочими днями будут 29 апреля, 1 и 2 мая. 30 апреля, сокращенный на один час, будет рабочим днем, если иной порядок работы не установлен коллективным договором или локальными актами организации.

В этом году праздник 9 мая - День Победы - приходится на среду.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ во вторник 8 мая продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

Фото http://alumniugntu.ru