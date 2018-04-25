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Пенсионерка потеряла деньги, желая помочь возлюбленному-иностранцу

Новости / ЧП
Пенсионерка потеряла деньги, желая помочь возлюбленному-иностранцу


Полиция напоминает гражданам о соблюдении необходимых мер безопасности во всех случаях, подразумевающих денежные расчеты с незнакомыми людьми.

По информации пресс-службы, жертвой мошенника стала 66-летняя жительница Ртищева. В одной из социальных сетей переписывалась с мужчиной - иностранцем по имени Джеймс.

- Кавалер страстно желал приехать к возлюбленной, - рассказали в пресс-службе. - Он даже отправил ей свои документы, только их почему-то задержали на таможне. Ухажер попросил даму сердца выкупить ценный груз за 80 тысяч рублей. Доверчивая женщина перевела нужную сумму на указанный им счет. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.

Полицейские призывают граждан не поддаваться первоначальному порыву оказать помощь незнакомцу, поскольку это может быть обычный аферист. Особенно необходимо соблюдать меры безопасности при денежных расчетах с незнакомыми людьми. Совершая покупки, оплачивая услуги, важно убедиться в добросовестности потенциальных партнеров, особенно если речь идет о сделках по объявлениям в интернете.

Фото http://usolie.info