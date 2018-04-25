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За минувшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали семь пожаров

Новости
За минувшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали семь пожаров

За минувшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали семь пожаров.

Вчера в 18.27 на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в двухкомнатной квартире на 4-м этаже пятиэтажного дома на улице Антонова. Горели вещи в комнате на площади один квадратный метр. На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава.

В 18.14 на пульт «01» поступил сигнал о загорании автомобиля «ГАЗ 3302» в поселке Анисовка Энгельсского района. Площадь пожара составила пять "квадратов". На тушение выезжала 1 единица техники, 3 человека личного состава.

Сегодня около пяти утра на пульт «01» города Саратова поступил сигнал о пожаре в четырехэтажном нежилом доме на Проспекте Энтузиастов в Заводском районе. На тушение выезжали 3 единицы техники, 9 человек личного состава.