За минувшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали семь пожаров
За минувшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали семь пожаров.
Вчера в 18.27 на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в двухкомнатной квартире на 4-м этаже пятиэтажного дома на улице Антонова. Горели вещи в комнате на площади один квадратный метр. На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава.
В 18.14 на пульт «01» поступил сигнал о загорании автомобиля «ГАЗ 3302» в поселке Анисовка Энгельсского района. Площадь пожара составила пять "квадратов". На тушение выезжала 1 единица техники, 3 человека личного состава.
Сегодня около пяти утра на пульт «01» города Саратова поступил сигнал о пожаре в четырехэтажном нежилом доме на Проспекте Энтузиастов в Заводском районе. На тушение выезжали 3 единицы техники, 9 человек личного состава.