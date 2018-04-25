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График движения пригородных поездов изменится в Саратовском регионе ПривЖД в апреле и мае
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График движения пригородных поездов изменится в Саратовском регионе ПривЖД в апреле и мае

Новости
График движения пригородных поездов изменится в Саратовском регионе ПривЖД в апреле и мае

АО «Саратовская ППК» сообщает о назначении в период с 2 мая по 30 сентября 2018 года следующих пригородных поездов:

- № 6471 сообщением Примыкание – Аткарск (по средам, субботам и воскресеньям): отправление со станции Примыкание в 04:49, прибытие на станцию Аткарск в 07:35;

- № 6418 сообщением Аткарск – Примыкание (по средам, субботам и воскресеньям): отправление со станции Аткарск в 16:28, прибытие на станцию Примыкание в 19.24;

- № 6311 сообщением Примыкание – Сухой Карабулак (по средам, субботам и воскресеньям): отправление со станции Примыкание в 04:25, прибытие на станцию Сухой Карабулак в 07:41;

- № 6128 сообщением Сухой Карабулак – Анисовка (по средам, субботам и воскресеньям): отправление со станции Сухой Карабулак в 16:04, прибытие на станцию Анисовка в 19.24.

Кроме того, на 29 апреля 2018 года отменяются следующие пригородные поезда:

- № 6518 сообщением Саратов-1 – Красный Кут;

- № 6520 сообщением Красный Кут – Александров Гай.

На 30 апреля отменяются:

- № 6519 сообщением Александров Гай – Красный Кут;

- № 6517 сообщением Красный Кут – Саратов-1.

На 2 мая назначаются пригородные поезда:

- № 6518 сообщением Саратов-1 – Красный Кут: отправление со ст. Саратов-1 в 15:40, прибытие на ст. Красный Кут в 17:57;

- № 6520 сообщением Красный Кут - Александров Гай: отправление со ст. Красный Кут в 18:07, прибытие на ст. Александров Гай в 20:50.

На 3 мая назначаются пригородные поезда:

- № 6519 сообщением Александров Гай – Красный Кут: отправление со ст. Александров Гай в 02:15, прибытие на ст. Красный Кут в 05:00;

- № 6517 сообщением Красный Кут – Саратов-1: отправление со ст. Красный Кут в 05:10, прибытие на ст. Саратов-1 в 07:20.

Отправление и прибытие указано по московскому времени.

Расписание движения пригородных поездов можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК» в разделе «Расписание» или с помощью мобильного приложения «Пригород», а также по телефону единого информационного сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).