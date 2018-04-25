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Выпускники выберут артистов, которые выступят на фестивале "Роза ветров"
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Выпускники выберут артистов, которые выступят на фестивале "Роза ветров"

Новости
Выпускники выберут артистов, которые выступят на фестивале "Роза ветров"

В Саратове начал работу оргкомитет по проведению праздника выпускников.

В настоящее время идет обсуждение программы "Розы ветров". Активное участие в нем принимают главные участники – сами школьники. По результатам опроса выпускников был составлен ТОП-10 артистов, которых бы они хотели видеть на празднике.

Как сообщает министерство информации и печати области, особое внимание во время фестиваля будет уделено обеспечению безопасности школьников (как на мероприятии на Театральной площади, так и во время доставки их из районов области и обратно).

В прошлом году фестиваль посетили 29 тысяч человек. Со сцены на Театральной площади саратовских выпускников поздравляли исполнители Олег Майами, Марсель и певица Эльвира Т. В саратовском ТЮЗе прошел торжественный прием в честь премии «Признание» для педагогов школ региона. На концерте выступили звезды российской эстрады Руслан Алехно и заслуженная артистка России Жасмин.