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В Саратове пройдет патриотическая акция «Вальс Победы»

Новости
В Саратове пройдет патриотическая акция «Вальс Победы»


8 мая в 19.00 на Театральной площади будут вальсировать танцевальные пары, одетые в стиле военных лет.

По информации управления по культуре администрации Саратова, в патриотической акции примут участие общеобразовательные школы города, образовательные учреждения дополнительного образования детей, ВУЗы, муниципальные учреждения культуры.

Под музыкальное сопровождение эстрадно-симфонического оркестра «Bright light» танцевальные пары, одетые в стиле военных лет, будут вальсировать, как когда-то в далеком 1945-м 9 мая их деды и бабушки кружились в праздничном вальсе. Прозвучит музыка из кинофильмов «Светлый путь», «Здравствуй, Москва» и других любимых фильмов 1930-40-х годов, а также популярные вальсы «Воспоминание», «В лесу прифронтовом», «Дунайские волны», «Амурские волны», «На сопках Маньчжурии», «Над волнами» и другие.

В конце акции все участники под звуки песни «День Победы» Давида Тухманова заполнят Театральную площадь, образовав в центре форму звезды.

Фото http://mtdata.ru