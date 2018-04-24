В Саратове пройдет патриотическая акция «Вальс Победы»
8 мая в 19.00 на Театральной площади будут вальсировать танцевальные пары, одетые в стиле военных лет.
По информации управления по культуре администрации Саратова, в патриотической акции примут участие общеобразовательные школы города, образовательные учреждения дополнительного образования детей, ВУЗы, муниципальные учреждения культуры.
Под музыкальное сопровождение эстрадно-симфонического оркестра «Bright light» танцевальные пары, одетые в стиле военных лет, будут вальсировать, как когда-то в далеком 1945-м 9 мая их деды и бабушки кружились в праздничном вальсе. Прозвучит музыка из кинофильмов «Светлый путь», «Здравствуй, Москва» и других любимых фильмов 1930-40-х годов, а также популярные вальсы «Воспоминание», «В лесу прифронтовом», «Дунайские волны», «Амурские волны», «На сопках Маньчжурии», «Над волнами» и другие.
В конце акции все участники под звуки песни «День Победы» Давида Тухманова заполнят Театральную площадь, образовав в центре форму звезды.
Фото http://mtdata.ru