В Краснокутском районе мужчина убил односельчанина

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По версии следствия, 7 февраля этого года 40-летний житель одного из сел Краснокутского района распивал спиртное по месту проживания. Около 22 часов 00 минут у мужчины закончился алкоголь, в связи с чем он отправился к своему соседу, якобы взять деньги в долг. Так как последний отказался дать ему денег и стал выгонять из дома, между ними произошел конфликт, в ходе которого незваный гость нанес 62-летнему хозяину жилища удары ножом в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался, а злоумышленник покинул место происшествия.Следствием собрана достаточная доказательственная база, и с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.