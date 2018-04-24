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В Краснокутском районе мужчина убил односельчанина

Новости
В Краснокутском районе мужчина убил односельчанина

Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Краснокутского района Саратовской области, обвиняемого в совершении убийства.

По версии следствия, 7 февраля этого года 40-летний житель одного из сел Краснокутского района распивал спиртное по месту проживания. Около 22 часов 00 минут у мужчины закончился алкоголь, в связи с чем он отправился к своему соседу, якобы взять деньги в долг. Так как последний отказался дать ему денег и стал выгонять из дома, между ними произошел конфликт, в ходе которого незваный гость нанес 62-летнему хозяину жилища удары ножом в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался, а злоумышленник покинул место происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.