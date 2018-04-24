В Саратове начинается ежегодная социальная туристская акция
Накануне 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 4 мая стартует ежегодная туристская акция.
Туроператорские компании области совместно со школой экскурсоводов института истории и международных отношений СГУ имени Н.Г. Чернышевского при поддержке Правительства области проведут бесплатные экскурсии для общества инвалидов; членов областного и городского совета ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В рамках акции планируется организация бесплатных автобусных и пешеходных экскурсий по городу Саратову, посвященные Великой Отечественной войне, а так же тематические квесты по территории природного парка «Кумысная поляна» и проспекту Кирова.
Количество желающих принять участие в акции туристических компаний увеличивается с каждым годом – в 2018 году их уже девять.