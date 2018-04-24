В Саратовской области более 180 тысяч животных привито в рамках профилактики бешенства
На особом контроле ветеринарной службы остается профилактика и борьба с бешенством животных.
Так, с начала года на территории Саратовской области ветеринарными специалистами ликвидировано 102 очага заболевания (с учетом случаев, выявленных в 2017 году).
В рамках профилактики инфекции в первом квартале текущего года против бешенства привито 184,5 тысячи сельскохозяйственных и домашних животных, в том числе 23 тысячи собак и 21 тысяча кошек.
Все мероприятия по ликвидации очагов проводятся незамедлительно. Пять аккредитованных лабораторий ветслужбы осуществляют контроль эпизоотической ситуации по данному заболеванию. Выстроена логистика доставки биоматериала для исследований, которая позволяет сократить время и максимально оперативно ставить диагноз.
В случае выявления людей, контактировавших с больными животными, информация незамедлительно передается медицинским работникам для оказания антирабической защиты.