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Продолжается смотр-конкурс "Волжский перепляс"

Новости
Продолжается смотр-конкурс "Волжский перепляс"

В районных Домах культуры Новобурасского, Балтайского и Базарно-Карабулакского районов прошел очередной зональный этап смотра-конкурса хореографических коллективов по народному танцу «Волжский перепляс».

В нем приняли участие 26 хореографических коллективов, среди которых порадовали своим творчеством не только районные, но и сельские коллективы.

Смотр-конкурс проводится министерством культуры области и Саратовским областным центром народного творчества имени Л.А. Руслановой в рамках масштабного культурного проекта «Золотой фонд народного творчества».

22 апреля конкурс прошел в Энгельсском и Советском муниципальных районах, где приняли участие 38 хореографических коллективов. На сцене Домов культуры были показаны сольные танцы, а также танцы народов Поволжья и народов мира. Яркие красочные костюмы, соответствующая музыкальному материалу хореографическая лексика танцев характеризует работу грамотных руководителей коллективов Саратовской области.

Конкурсантов оценивала заведующая сектором хореографии ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой», почетный работник общего образования Российской Федерации Наталия Геннадьевна Стрельцова.