Саратовские спортсмены победили в Первенстве России по автомногоборью
С 16 по 19 апреля в городе Ставрополь прошел Всероссийский чемпионат по юношескому автомногоборью.
В соревнованиях приняли участие 43 команды юных гонщиков из 38 регионов Российской Федерации. В состав команд вошли спортсмены в возрасте от 14 до 17 лет.
Саратовскую область на чемпионате представила команда воспитанников Саратовской юношеской автошколы «Орленок».
Соревнования состоят из 3 заданий: «Знатоки Правил дорожного движения и основ оказания первой медицинской помощи», «Фигурное вождение автомобиля» и «Замена колеса». Знания ПДД ребята показали в компьютерном классе, вождение и замену колеса - на автодроме. Там участники выполнили семь различных по сложности фигур.
Саратовские спортсмены стали абсолютными победителями Всероссийского чемпионата по юношескому автомногоборью в командном зачете.
В личном зачете воспитанник Саратовской юношеской автошколы «Орленок» Вадим Сорокин завоевал серебро.