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За минувшие сутки в регионе ликвидировано восемь пожаров

Новости
За минувшие сутки в регионе ликвидировано восемь пожаров

За минувшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали восемь пожаров.

Вчера в пять утра на пульт «01» города Балаково поступил сигнал о загорании в вагончике на Проспекте Героев. Площадь пожара составила один квадратный метр. В результате пожара погиб мужчина 1960 года рождения. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического обогревательного прибора.

В 18.40 на пульт «01» города Саратова поступил сигнал о пожаре в нежилом доме на 1-ом Акмолинском проезде. Площадь пожара составила 170 "квадратов".

В 20.08 на пульт «01» поступил сигнал о загорании частного дома в с. Александровка Аткарского района. Площадь пожара составила сто квадратных метров. На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.

В 20.29 на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в частном доме в селе Кормежка Балаковского района. Площадь пожара составила 73 квадратных метров. На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.