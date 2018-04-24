За минувшие сутки в регионе ликвидировано восемь пожаров
За минувшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали восемь пожаров.
Вчера в пять утра на пульт «01» города Балаково поступил сигнал о загорании в вагончике на Проспекте Героев. Площадь пожара составила один квадратный метр. В результате пожара погиб мужчина 1960 года рождения. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического обогревательного прибора.
В 18.40 на пульт «01» города Саратова поступил сигнал о пожаре в нежилом доме на 1-ом Акмолинском проезде. Площадь пожара составила 170 "квадратов".
В 20.08 на пульт «01» поступил сигнал о загорании частного дома в с. Александровка Аткарского района. Площадь пожара составила сто квадратных метров. На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.
В 20.29 на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в частном доме в селе Кормежка Балаковского района. Площадь пожара составила 73 квадратных метров. На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.