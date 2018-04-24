Областной киновидеоцентр знакомит школьников с «Красной книгой» Саратовской области
В честь празднования Международного Дня Земли (22 апреля) областной киновидеоцентр проводит познавательные тематические киномероприятия для учащихся начальных классов общеобразовательных школ Ленинского района города Саратова.
Первыми с «Красной книгой» Саратовской области 23 апреля познакомились ученики 2-х и 3-х классов гимназии № 87. Ребята узнали, какие редкие и исчезающие виды растений, рыб и животных подлежат особой охране на территории нашего региона, и что нужно делать, чтобы «Красная книга» Саратовской области не пополнялась новыми представителями флоры и фауны. После мероприятия учащиеся гимназии с большим интересом посмотрели тематический художественный фильм.
Киномероприятия по экологическому воспитанию школьников пройдут в кинозале «На Рижской» в течение всей текущей недели.