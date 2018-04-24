За неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась почти на 13%
С 16 по 22 апреля в Саратовской области было зарегистрировано 12829 случаев заболевания ОРВИ, в том числе 8452 – среди детей.
По информации регионального минздрава, в целом по области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом выше расчетного эпидемического порога, но отмечается снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей на 12,92%.
Медики напоминают жителям области о необходимости соблюдения мер профилактики против гриппа. При первых признаках заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью.
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