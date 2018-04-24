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Юрия Вяземского и Николай Дроздова наградят "Орденом ладошки"

Новости
Юрия Вяземского и Николай Дроздова наградят "Орденом ладошки"


Стали известны имена всех кавалеров почетного знака детского признания.

По информации организаторов, во втором этапе голосования к детям из Петровского и Ровенского районов присоединились учащиеся ряда школ Саратова, Пугачевского и Лысогорского районов. Всего в проекте приняло участие пять тысяч школьников с 1 по 11 классы.

Как рассказал один из авторов проекта психолог Сергей Саратовский, ребята из этих районов проголосовали за автора программы "Умники и умницы" Юрия Вяземского, опытного педагога-организатора из города Энгельса Елену Горобец, известного спортсмена, спасшего в катастрофах жизни нескольких десятков людей Шаварша Карапетяна, мецената и бессменного ведущего программы "В мире животных" Николая Дроздова, а также за коллектив бабушек, которых мы все хорошо знаем по первому составу фольклорного ансамбля "Бурановские бабушки", именно тех, что несколько лет назад стали призерами "Евровидения".

Напомним, что по итогам первого этапа голосования, победителями стали первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, режиссёр-мультипликатор Сергей Меринов, педагог с 50-летним стажем из села Еруслан Федоровского района Саратовской области Раиса Никулина и фольклорист из Удмуртии, хранитель старинных народных традиций Николай Михайлов.

- Все перечисленные избранники детского сердца ведут обширную благотворительную и просветительскую работу, направленную на помощь малолетним гражданам нашей страны и защиту детства. Основные мероприятия по награждению кавалеров "Ордена Ладошки" намечены на 6 октября текущего года, - отметил Сергей Саратовский.

Фото http://sk.yakowlevka.okis.ru