Временно ограничивается движение через железнодорожный переезд в Красноармейском районе
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В связи с ремонтными работами 24, 25 и 26 апреля с 10:00 до 17:00 будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 73-ем километре станции Бобровка Саратовского региона ПривЖД (Красноармейский район, Саратовская область).
Объезд возможен через железнодорожный переезд на 79 км перегона Бобровка – Карамыш (с. Куттор-Высокое).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.
В связи с ремонтными работами 24, 25 и 26 апреля с 10:00 до 17:00 будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 73-ем километре станции Бобровка Саратовского региона ПривЖД (Красноармейский район, Саратовская область).
Объезд возможен через железнодорожный переезд на 79 км перегона Бобровка – Карамыш (с. Куттор-Высокое).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.