В Саратове пройдет мини-турнир по футболу среди студенческих команд
Завтра, 24 апреля, на стадионе "Локомотив" пройдут первые игры XV межрегионального турнира Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ).
По информации пресс-службы СФК СГУ, в соревнования, которые продлятся три дня, соперниками Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского станут команды Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Казань), Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского (Симферополь).
На сегодняшний день команды сыграли девять матчей в Премьер-группе. Команда СГУ занимает 3 место, набрав 20 очков, команда ЮФУ - 9 место (15 очков), ПГАФКСиТ – 12 место (11 очков), КФУ – 13 место (9 очков).
Для представленных команд данный турнир является завершающим перед финалом чемпионата, который пройдет с 23 по 25 мая в Смоленске.