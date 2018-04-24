Завершился первый этап конкурса-смотра "Театральный калейдоскоп"

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В рамках этого проекта в марте 2018 года стартовал областной фестиваль-конкурс театральных коллективов и индивидуальных исполнителей «Театральный калейдоскоп». Это конкурс, который стирает все рамки и границы в театральном творчестве. Конкурс, в котором допускаются и приветствуются работы в разных стилях, жанрах и направлениях. Драматический театр переплетается с клоунадой, музыкальный театр с театром теней и пластики, световое шоу переходит в шоу мыльных пузырей, иллюзию сменяет эквилибр и акробатика, современная драматургия оттеняет отечественную и зарубежную классику.В «Театральном калейдоскопе» принимают участие: любительские театральные коллективы (драматические, музыкальные, эстрадные, кукольные, поэтические, театры малых форм и миниатюр, театры мод), коллективы и исполнители оригинального жанра, индивидуальные исполнители разговорного жанра и художественного слова (без возрастных ограничений) культурно-досуговых учреждений, детских музыкальных школ и детских школ искусств Саратовской области.В первом отборочном этапе свое мастерство показали 107 коллективов и 178 индивидуальных исполнителей из 33 районов области, а также г.Саратова. Жюри посмотрело 283 номера, в которых приняли участие 1220 человек. В финал конкурса были отобраны 31 коллектив и 30 исполнителей из 21 района области, а также г.Саратова, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.