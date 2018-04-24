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В Саратовской области ликвидировано 315 стихийных свалок

Новости


315 несанкционированных свалок ликвидировано в Саратовской области в ходе месячника по благоустройству.

Со 2 по 30 апреля в Саратовской области объявлен месячник по благоустройству и санитарной очистке в городах и других населенных пунктах области.

Со 2 апреля в работах по санитарной очистке населенных пунктов приняло участие 197 тысяч человек и свыше 2464 единицы специальной техники.

В городах и поселках области проводятся работы по уборке территорий от мусора, обрезке деревьев, уборке старой листвы.

С начала месячника высажено 1,2 тыс. деревьев, вывезено 284,2 тыс. куб. м бытового мусора и смета, ликвидировано 315 несанкционированных свалок.