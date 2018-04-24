В Саратове пройдет чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

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Соревнования состоятся по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 26А (МФЦ Кировского района). Начало чемпионата в 10.00. Торжественная церемония награждения победителей состоится в министерстве социального развития области (Б.Горная, 314/320), время начала церемонии награждения - ориентировочно 14.00.Напомним, соревнования, которые станут отборочным этапом к VIII Всероссийскому чемпионату по компьютерному многоборью, проводит министерство социального развития области совместно с Саратовским отделением «Союза пенсионеров России».Традиционно во всех районах уже прошли соревнования на местном уровне. В них приняли участие более 900 выпускников курсов компьютерной грамотности для пожилых граждан, действующих в рамках «Университета третьего возраста».За право представить область на Всероссийском чемпионате, который в этом году пройдет в г. Пятигорске, поборются 20 пенсионеров – победителей районных соревнований.Участникам предложат задания по работе в текстовом редакторе, поисковой системе «Яндекс», на Портале Пенсионного Фонда Российской Федерации и в государственной информационной системе ЖКХ. Домашнее задание будет представлено в виде презентации, посвященной курортам Кавказских Минеральных Вод.