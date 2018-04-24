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В Саратовской области создан штаб по регулированию рынка зерна

Новости
В Саратовской области создан штаб по регулированию рынка зерна

В министерстве сельского хозяйства области прошло расширенное заседание областного штаба по мониторингу и регулированию рынка зерна.

Основным вопросом были рассмотрены меры, принимаемые по реализации урожая 2017 года с применением льготных тарифов на перевозку зерна.

По данным управления Россельхознадзора по Саратовской области и оценке минсельхоза области с урожая 2017 года с территории области всеми видами транспорта вывезено 2080.5 тыс. тонн зерна (рост в 1,8 раза по отношению к аналогичному периоду 2017 года – 1130,6 тыс. тонн) из них 677,5 тыс. тонн в регионы РФ (+10%, было 614,0 тыс. тонн) и 1403,0 тыс. тонн на экспорт (в 2,7 раза, было 517,0 тыс. тонн).

С начала 2018 года за пределы региона отгружено 974 тыс. тонн зерновых масличных культур, продуктов переработки и семян (рост к соответствующему периоду прошлого года в 2 раза, было 498 тыс. тонн), из них зерна 821.5 тыс. тонн (рост соответственно в 2,9 раза, было 279 тыс. тонн), в том числе на экспорт 635 тыс. тонн (увеличение к соответствующему периоду прошлого года в 4,5 раза, было 147 тыс. тонн).

В апреле 2018 года с территории Саратовской области отправлено ж/д транспортом 140,3 тыс. тонн зерна (2027 вагонов), в т.ч. на экспорт - 111,5 тыс. тонн (1585 вагонов).

С применением механизма льготных перевозок на вывоз заявлено по 384,4 тыс.тонн, комиссией минсельхоза России одобрено 320 тыс.тонн.