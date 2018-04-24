В областном базовом медколледже завершился месячник медицинского образования
В Саратовском областном базовом медколледже прошел цикл познавательных, информационных, научно-практических и тематических мероприятий для студентов и преподавателей – «Месячник медицинского образования».
В режиме нон-стоп состоялись семинары, конференции, мастер-классы, круглые столы по актуальным проблемам медицины, здравоохранения и современного профильного образования. Прошли «Первые Моллесоновские чтения» - мультидисциплинарная конференция по общеобразовательному модулю. С целью развития полилингвальной среды медицинского образования работала студенческая языковая конференция, где все студенты выступали на иностранных языках (английский, немецкий, французский). В рамках месячника впервые в колледже были опробованы новые форматы внеаудиторной работы: студенческая конференция «Дети дождя» и студенческие чтения «Здоровое питание – залог здоровой жизни».
Кроме того, в рамках подготовки к процедуре первичной аккредитации выпускников средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций организованы конкурсы профессионального мастерства «Фельдшер скорой помощи» и «Начинающий специалист».
В рамках месячника организовано 13 мероприятий, в которых приняло участие свыше 400 студентов 1 – 4 курсов, - сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.