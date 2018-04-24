В Саратове машине "скорой помощи" побили стекла
20 апреля в 01:50 в дежурную часть Управления МВД России по городу Саратову поступило сообщение о том, что напротив дома №15 по улице Чернышевского неизвестные лица побили камнями стекла автомобилю скорой медицинской помощи.
На следующий день инспекторы по делам несовершеннолетних городского управления, при проверки подростков, стоящих на учете в полиции и проживающих вблизи места совершения административного правонарушения, задержали двух несовершеннолетних юношей 2000 года рождения и 2003 года рождения.
По данному факту проводится проверка.