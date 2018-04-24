Подведены итоги оперативно-профилактической спецоперации «Антикриминал»
В масштабном мероприятии, которое проводится в нашей области ежедневно, задействовалось более полутора тысяч сотрудников служб и подразделений полиции.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, в ходе операции сотрудниками полиции выявлено 71 преступление, раскрыто 65 из них по горячим следам 12, осуществлен розыск 16 граждан, изъято более полутора килограммов наркотических средств, за вождение в состоянии опьянения задержано 45 человек. Выявлено 1528 административных правонарушений.
Сотрудниками оперативно-сыскного отдела городского управления полиции задержаны двое подозреваемых в совершении кражи.
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