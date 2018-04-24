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Гандболисты «СГАУ-Саратов» проиграли всего один мяч московскому «Спартаку»

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Гандболисты «СГАУ-Саратов» проиграли всего один мяч московскому «Спартаку»

Первый матч плей-офф команды провели 21 апреля в ФОКе «Юбилейный».

Напомним, что в ходе регулярного чемпионата саратовские гандболисты дважды встречались с красно-белой дружиной. Оба раза соперники имели преимущество и одержали победы. Однако субботняя игра имела особое значение. Впереди у команд участие в Финале четырех Кубка России, который пройдет в мае в Москве. Очное противостояние в Саратове стало, прежде всего, хорошей тренировкой, возможностью еще раз оценить силы соперника.

Накануне матча капитан ГК «Спартак» Дмитрий Ковалев отмечал, что его команда на эту игру настраивается серьезно: «Все, что было в регулярном чемпионате – надо забыть. В плей-офф не важно, какое место ты занял в гладком первенстве. Сильнее надо быть здесь и сейчас. У соперника отмечу вратарскую линию: два голкипера саратовцев Юрий Сергеев и Андрей Дьяченко входят в восьмерку лучших в Суперлиге».

Свой настрой гости продемонстрировали уже на первых минутах, когда сделали отрыв в три мяча – 1:4. Но хозяева быстро вернулись в борьбу и выровняли ход игры. В какой-то момент, действительно, блестящий уровень показал вратарь Андрей Дьяченко. Пока соперники пытались найти его слабое место, саратовцы ухитрились в свою очередь создать задел в три мяча. Одним из героев первого тайма стал левый полусредний саратовцев Евгений Прокопьев, забивший шесть мячей. И все же класс игроков «Спартака» сделал свое дело. Уже до перерыва они не только сумели отыграться, но и буквально на последних секундах вырвались вперед – 15:16.

Первые 10 минут второго тайма стали сокрушительными для нашей команды. В этот отрезок времени они забили шесть мячей, пропустив в свои ворота десять. Разница в пять мячей казалась угрожающей и почти решающей. Но ни тренеры, ни игроки «СГАУ-Саратов» так не считали. В какой-то момент они возродили у болельщиков надежду хотя бы на ничью. Не хватило всего чуть-чуть. В итоге матч был завершен с минимальной разницей в счете – 30:31.

Главным итогом для саратовских гандболистов должно стать осознание, что они могут и должны бороться за победу с сильным соперником. Возможность отыграться у них будет уже в ближайшую среду, 25 апреля. Ответный матч 1/4 финала чемпионата России пройдет в Москве.