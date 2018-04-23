Гастроли знаменитой Табакерки. День второй: волшебная терапия "Снежной королевы"

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Это представление организовано благотворительным фондом «Доктор Клоун» специально для детей, находящихся на длительном стационарном лечении в российских клиниках. Пятидесятиминутная постановка придумана и поставлена фондом совместно с Театром Олега Табакова. Работали над известной сказкой режиссер Александр Марин и художественный руководитель фонда, актер Максим Матвеев.О работе «Доктора Клоуна» Матвеев рассказал на вчерашней пресс-конференции.– Очередной спектакль нашего фонда удалось поставить благодаря Табакерке, - подчеркнул артист. – Он создавался с расчетом на показ только в больницах. Оснащен компактными декорациями, длится менее часа, чтобы дети могли посмотреть его между процедурами. «Почему мы выбрали именно эту сказку? Как бы она ребятам не приелась, в ней есть хороший message: «Когда жизнь отнимает перспективы на счастье, обязательно появится тот, кто тебе поможет».Спектакль идет практически без слов. Рассчитан на то, чтобы действие было понятно и детям, не знающим русского языка. Сказочные события происходили на фоне книжки-раскладушки высотой в человеческий рост. В спектакле приняли участие артисты Максим Матвеев, Яна Сексте, Юлиана Гребе, Никита Уфимцев, Анастасия Богатырева. Маленькие пациенты ОДКБ на Вольской встретили актеров с большой радостью. Праздник продолжился и после спектакля. На выходе детей обсыпали конфетти. В подарок ребята получили конструкторы лего.Напомним, что «Снежная королева» второе представление, организованное благотворительным фондом «Доктор Клоун» в нашем городе. В 2014 году в том же актовом зале был представлен спектакль Александра Хухлина «Приключение в пижаме». Это история о мальчике, который попал в больницу, и ему стало очень страшно. Но фантазия помогла малышу превратить скучный мир с казенными одеялами, подушками в сказку, в которой мальчика окружили веселые и готовые прийти на помощь друзья.Автор Елена МаркеловаФото Анны Недочетовой