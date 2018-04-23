Гастроли Московского театра Олега Табакова в Саратове начались триумфом «Кинастона»

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Знаменитая Табакерка привезла в Саратов четыре спектакля – «Кинастон» (режиссер Евгений Писарев), «Волки и овцы» (Константин Богомолов), «Брак 2.0» (Александр Марин), «Школа жен» (Александр Хухлин).В первый день гастролей артисты и руководство труппы театра Олега Табакова дали пресс-конференцию. Она началась с минуты молчания в память о мастере, об ушедшем из жизни ровно сорок дней назад.Также Александр Сергеевич прокомментировал, как коллектив театра воспринял назначение художественным руководителем Владимира Машкова:Актеры Виталий Егоров и Михаил Хомяков, стоявшие у истоков основания театра рассказали, как после ухода мэтра обстоят дела в его Школе-колледже.Журналистов интересовало, также ли активно будет вестись «саратовская линия» Табакерки. Стульнев уверил, что расположенность к нашему городу у театра останется, в том числе и в плане гастролей.В этой связи присутствующий на пресс-конференции заместитель генерального директора Федерального центра гастрольной деятельности министерства культуры РФ Владимир Черкасов подчеркнул, что возглавляемая им структура плотно работает с МХТ имени А.П.Чехова и Московским театром Олега Табакова. Также центр заинтересован в развитии и одноименной межрегиональной программы. Владимир Александрович сообщил, что в ее рамках в конце мая состоятся обменные гастроли Саратовского и Астраханского драматических театров.Максим Матвеев, ученик народной артистки России Валентины Ермаковой, отметил, что для него всякий приезд в Саратов – «смысловое возвращение к истокам»: «Я рад тому, что мы привезли показать работы, которые нас особенно дороги. Представлять их на родине для меня еще более волнующе, чем в Москве».Коллегу поддержала актриса Аня Чиповская:Первый показ в Саратове постановки «Кинастон» прошел в этот же вечер. Истории английского актера Эдварда Кинастона, блиставшего в женских ролях в шекспировских трагедиях и комедиях, а затем вынужденного полностью изменить свою жизнь и начать играть мужские роли, зал аплодировал стоя. Мера воздействия, которое на публику оказывает игра Максима Матвеева, колоссальна. Потрясающе интересно смотреть спектакль в спектакле. Изящная, ломкая, исчерпывающе достоверная пластика Дездемоны-Кинастона в исполнении Матвеева на фоне «фальшивого» звучания образа, которое диктовалось условиями театра 17-века, действует магнетически. Ты полностью погружаешься в происходящее на сцене, будто шаг в шаг следуешь за Кинастоном. И физиологически, и психологически ощущаешь его перерождение. Сопереживаешь герою всей душой. Спектакль очень зрелищный. Элегантные наряды Кинастона контрастируют с пафосным костюмом короля и утрированно комичными париками придворной публики, что подчеркивает драматизм происходящих с заглавным героем событий. На контраст «работает» и мощная конструкция-трансформер, составляющий основу сценографии спектакля (она настолько сложна, что перед ее установкой директор саратовской Академдрамы Владимир Петренко организовал поверочный расчет несущих конструкций). Подвешенный на цепях квадрат, сверкающий шестнадцатью ослепительными софитами, на наших глазах из сцены превращается в стену дома, в королевские покои, убогое временное жилище Эдварда. Софиты бьют в пол, и в большинстве сцен их невидно. Слава, успех, такие желанные составляющие актерской профессии, в этом спектакле оказываются ее изнанкой, словно выпадают в осадок. На коне же – каторжный труд, скорое забвение, воспринимающееся как безумное горе, и разъедающая душу ревность к коллегам. Браво, Евгений Писарев!Спектакль «Кинастон» на сцене саратовской Академдрамы в рамках "Больших гастролей" будет показан дважды. Второй спектакль - сегодня, 22 апреля.Автор Елена МаркеловаФото www.tabakov.ru