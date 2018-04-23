Saona Cosmetics представит российскую косметику на международной выставке InterCHARM 2018
В Крокус Экспо города Красногорска Московской области 25-27 апреля 2018 года пройдет XVII международная выставка InterCHARM 2018.
В значимом для профессионалов индустрии красоты и салонного бизнеса мероприятии примет участие Saona Cosmetics. российская компания-производитель профессиональной пасты и косметики для шугаринга и ухода за кожей тела.
Выставка InterCHARM 2018 – одно из самых важных бьюти-событий года. Здесь будет представлено более 900 различных брендов и море косметики. Посетители мероприятия смогут найти новых бизнес-партнеров, завести новые знакомства, принять участие в мастер-классах.
Компания Saona Cosmetics (www.saonapro.ru) продемонстрирует свою продукцию на стенде 15А12 (Зал №15). В рамках выставки InterCHARM 2018 специалисты производителя проведут тестирование продукции, организуют консультации преподавателей, предложат специальные цены на косметику Saona Cosmetics.