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Saona Cosmetics представит российскую косметику на международной выставке InterCHARM 2018

Новости
Saona Cosmetics представит российскую косметику на международной выставке InterCHARM 2018

В Крокус Экспо города Красногорска Московской области 25-27 апреля 2018 года пройдет XVII международная выставка InterCHARM 2018.

В значимом для профессионалов индустрии красоты и салонного бизнеса мероприятии примет участие Saona Cosmetics. российская компания-производитель профессиональной пасты и косметики для шугаринга и ухода за кожей тела.

Выставка InterCHARM 2018 – одно из самых важных бьюти-событий года. Здесь будет представлено более 900 различных брендов и море косметики. Посетители мероприятия смогут найти новых бизнес-партнеров, завести новые знакомства, принять участие в мастер-классах.

Компания Saona Cosmetics (www.saonapro.ru) продемонстрирует свою продукцию на стенде 15А12 (Зал №15). В рамках выставки InterCHARM 2018 специалисты производителя проведут тестирование продукции, организуют консультации преподавателей, предложат специальные цены на косметику Saona Cosmetics.