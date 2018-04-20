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В субботу пройдут традиционные ярмарки "выходного дня"

Новости / АПК



По традиции они пройдут на пяти торговых площадках Саратова.

По информации регионального минсельхоза, 21 апреля на Театральной площади будет организована ярмарка "выходного дня" по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. К реализации будет предложено мясо и мясопродукты, молочная продукция, мясо птицы, рыба, яйцо, мед, крупы, мука, овощи, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия.

Также продукцию сельхозтоваропроизводителей Саратовской области горожане смогут приобрести на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке ТК "На Топольчанской" в пос. Солнечный, в Заводском районе на двух торговых площадках: на пересечении улиц Пензенской и Томской и на торговой площадке рынка "Комсомольский" в пос. Комсомольский.

Кстати, ярмарка в Комсомольском пройдет в новом формате. После того, как 21 марта Валерий Радаев побывал на этом объекте, встретился с посетителями - жителями Заводского района, он поставил ряд задач перед профильными руководителями. В настоящее время все поручения исполнены.

В частности, увеличено до 20 торговых мест для региональных сельхозпроизводителей. Это позволит значительно увеличить наличие местной продукции.

Фото https://the-1.ru