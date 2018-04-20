В субботу пройдут традиционные ярмарки "выходного дня"
По традиции они пройдут на пяти торговых площадках Саратова.
По информации регионального минсельхоза, 21 апреля на Театральной площади будет организована ярмарка "выходного дня" по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. К реализации будет предложено мясо и мясопродукты, молочная продукция, мясо птицы, рыба, яйцо, мед, крупы, мука, овощи, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия.
Также продукцию сельхозтоваропроизводителей Саратовской области горожане смогут приобрести на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке ТК "На Топольчанской" в пос. Солнечный, в Заводском районе на двух торговых площадках: на пересечении улиц Пензенской и Томской и на торговой площадке рынка "Комсомольский" в пос. Комсомольский.
Кстати, ярмарка в Комсомольском пройдет в новом формате. После того, как 21 марта Валерий Радаев побывал на этом объекте, встретился с посетителями - жителями Заводского района, он поставил ряд задач перед профильными руководителями. В настоящее время все поручения исполнены.
В частности, увеличено до 20 торговых мест для региональных сельхозпроизводителей. Это позволит значительно увеличить наличие местной продукции.
Фото https://the-1.ru