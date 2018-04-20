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Студентка лишилась около 4 тысяч рублей, зайдя на фишинговый сайт

Новости
Студентка лишилась около 4 тысяч рублей, зайдя на фишинговый сайт


В интернете набирает обороты новый вид мошенничества.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, вчера на уловку мошенников попалась студентка одного из вузов Саратова.

- На ее телефон пришло смс-сообщение с предложением обмена имущества с доплатой. Девушка прошла по ссылке, открылся фишинговый сайт, замаскированный под известный сайт бесплатных объявлений. Интернет-страницу студентка закрыть не смогла и решила перезагрузить смартфон. Позже, зайдя в мобильное приложение банка, она обнаружила, что с ее счета сняли 3 750 рублей. Девушка поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию, - сообщили подробности в пресс-службе.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В полиции предупреждают, что данный вид мошенничества набирает обороты в сети. С помощью фишинговых сайтов интернет-преступники получают доступ к конфиденциальной информации о пользователях. Мошенники рассылают сообщения от имени известных брендов или личные сообщения внутри различных сервисов, например, банковских. Обычно в послании содержится прямая ссылка на сайт, который внешне трудно отличить от настоящего. Если ввести на таком сайте свои логин и пароль, они становятся доступны мошенникам. В последнее время интернет-пользователям даже не нужно вводить свои данные – мошенники считывают их автоматически при переходе по ссылке, как в случае со студенткой. Поэтому пользователям гаджетов следует быть осторожными и не переходить по ссылкам, отправленным с неизвестных номеров или адресов.

Фото http://life-vkontakte.com