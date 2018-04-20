Через неделю состоится открытие пассажирской речной навигации
Пассажирские суда отправятся в первые рейсы 28 апреля.
По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства области, движение судов пригородного и межмуниципального сообщения открывается по маршрутам «Саратов – Шумейка» и «Саратов – Сосновка». На Шумейку отправление судна в 7.30, на Сосновку в 7.00 утра.
В апреле отправление судов по маршрутам будет производиться 28 (суббота), 29 (воскресенье) и 30 (понедельник).
В мае отправление судов по маршрутам будет производиться 1 (вторник), 2 (среда), 5 (суббота), 6 (воскресенье). Далее отправление судов будет осуществляться еженедельно по средам, субботам и воскресеньям.
Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться от причалов № 6 и № 7 на Набережной Космонавтов.
Фото http://svcomercio.info