Саратовцев предупреждают об усилении ветра
Возможно затруднение в работе транспорта, обрыв линий электропередач и связи, падение деревьев и плохо закрепленных конструкций.
По информации Саратовского ЦГМС, в ближайшие сутки в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.
Ветер северный с переходом юго-западный 5-10 м/с, ночью и утром порывы 12-16 м/с. Температура: ночью +2 0С… + 4 0С, днём + 10 0С… + 12 0С.
Ночью и утром 21 апреля в Саратове ожидается усиление северного ветра с порывами до 16 м/с. Возможно затруднение в работе транспорта, обрыв линий электропередач и связи, падение деревьев и плохо закрепленных конструкций.
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