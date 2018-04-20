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На пожаре в Заводском районе один человек погиб, двое пострадали

Новости
На пожаре в Заводском районе один человек погиб, двое пострадали

По данному факту проводится доследственная проверка.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сигнал о пожаре поступил сегодня в 04 ч. 30 м. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире пятиэтажного дома на ул. Миллеровской. В результате пожара погиб мужчина 1970 года рождения. Еще два человека пострадали.

Как установлено в ходе доследственной проверки, 48-летний хозяин жилища скончался до приезда «скорой помощи». Двоим его приятелям, находившимся в квартире в состоянии алкогольного опьянения, удалось самостоятельно покинуть жилое помещение, после чего они были госпитализированы в лечебное учреждение.

- Со слов соседей, мужчина проживал в квартире один, злоупотреблял спиртными напитками. Следствие не исключает, что возгорание могло произойти ввиду неосторожного обращения с огнем при курении, - сообщили в региональном управлении СКР.

Фото http://www.netsmol.ru