В музее К.А. Федина открывается выставка «Барабашка, или Обещано большое вознаграждение»

просмотров: 107

Музей К.А. Федина представляет особенную выставку, посвящённую 60-летию детского писателя Андрея Усачёва. На ней вы не увидите ни фотографий, ни рукописей, ни иллюстраций к произведениям Усачёва. Нет на ней и многочисленных изданий книг, как это часто бывает в литературных музеях. На выставке «Барабашка, или Обещано большое вознаграждение» представлены необычности, редкости и некоторые странности. Не случайно она подготовлена по мотивам одноимённой повести писателя, где одним из главных героев является Барабашка – музейный житель, хранитель сокровищ, проказник и любитель поискать клады. Однако не только Барабашка поучаствовал в этой выставке, внимательный посетитель увидит и некоторых других героев произведений Усачёва, как например собачку Соню или семейство сказочных ёжиков.С первых шагов вы окажетесь в особом музейном мире Барабашки, куда можно проходить через картинные рамы, узнать какие предметы в разное время забыл завхоз. Вас ждёт поиск музейных ценностей, некоторые из которых оказались замурованными в кирпичных трубах и вентиляционных шахтах. Вы найдёте столетние сервизы в стиле модерн, ларец из красного дерева и изящную керосиновую лампу. Не забудьте обследовать сундук, у него наверняка есть двойное дно, будьте осторожны и не попадите под рояль, выехавший из картины. Может быть, у вас получится пройти через стену или зеркало, обнаружить летающие ложки и шахматы из средневекового замка, услышать музыку из старинной шкатулки для драгоценностей.Выставка «Барабашка, или Обещано большое вознаграждение» обязательно подарит хорошее настроение. Вы сможете не только увидеть редчайшие старинные вещи, хранящиеся в музее, но и от души посмеяться, отыскивая эти предметы и пользуясь подсказками из стихов Андрея Усачёва. Ну а если повезёт, вы сможете увидеть настоящего музейного Барабашку!Выставка работает до начала июля.