Племянница Олега Табакова и деятели культуры Саратовской области возложили цветы к памятнику актеру

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В эти минуты деятели культуры Саратовской области возлагают цветы к памятнику артисту, установленному на Театральной площади в 2015 году. Созданный к 80-летию Табакова, памятник запечатлел его в образе Олега Савина из кинофильма «Шумный день». Почтить память актера пришла на площадь перед Дворцом племянница Олега Павловича Екатерина Стрижкова,а также детские театральные коллективы города.- Меня поражала его любовь к людям и любовь – как способ познания жизни и способ отношения к жизни. Сейчас я смотрю на людей, которые собирались на похороны, отпевание и так далее… Все люди были настолько объединены большой любовью и большим горем в связи с его уходом. Это может быть только в одном случае – когда ушел большой человек. Эта утрата невосполнима для нас, - выступила Екатерина Стрижкова.22 апреля 2018 года в 15.00 на здании Дворца творчества детей и молодёжи (Театральная площадь, 13) состоится открытие памятной доски и присвоение имени великого земляка Дворцу творчества детей и молодёжи.Завтра в Саратове, городе, где начинался творческий путь выдающегося актера, режиссера, педагога, начинаются гастроли Московского театра Олега Табакова.На этот раз саратовцы увидят спектакли «Кинастон» (режиссер Евгений Писарев), «Волки и овцы» (постановка Константина Богомолова), «Брак 2.0» (сценическое воплощение ранних рассказов А.П.Чехова Александром Мариным) и «Школу жен» (режиссер Александр Хухлин).Фото Анны Недочетовой