20 апреля 2018 15:53 ПЯТНИЦА
Новости
14:47 | 20 апреля
Саратовцев предупреждают об усилении ветра
14:00 | 20 апреля
В музее К.А. Федина открывается выставка «Барабашка, или Обещано большое вознаграждение»
13:11 | 20 апреля
Саратовские полицейские провели профилактическое мероприятие по предупреждению краж велотранспорта
12:07 | 20 апреля
На пожаре в Заводском районе один человек погиб, двое пострадали
11:15 | 20 апреля
Племянница Олега Табакова и деятели культуры Саратовской области возложили цветы к памятнику актеру
10:39 | 20 апреля
"Миша, надо отдавать долги"
09:56 | 20 апреля
Лучшие образцы техники на Bauma Africa 2018 представил Завод «Дорожных машин»
09:10 | 20 апреля
Поволжское отделение РАХ представит в Саратове творчество кубанских художников - выставочный проект «МатриархАRT»
17:45 | 19 апреля
Портреты летчиц авиаполков Марины Расковой возглавят "Бессмертный полк"
16:41 | 19 апреля
КАМА-431 стала 81-миллионной шиной КАМА TYRES
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Племянница Олега Табакова и деятели культуры Саратовской области возложили цветы к памятнику актеру

Новости / Главная новость / Культура
Племянница Олега Табакова и деятели культуры Саратовской области возложили цветы к памятнику актеру

Сегодня – 40 дней, как с нами нет Олега Павловича Табакова.

В эти минуты деятели культуры Саратовской области возлагают цветы к памятнику артисту, установленному на Театральной площади в 2015 году. Созданный к 80-летию Табакова, памятник запечатлел его в образе Олега Савина из кинофильма «Шумный день». Почтить память актера пришла на площадь перед Дворцом племянница Олега Павловича Екатерина Стрижкова,а также детские театральные коллективы города.

- Меня поражала его любовь к людям и любовь – как способ познания жизни и способ отношения к жизни. Сейчас я смотрю на людей, которые собирались на похороны, отпевание и так далее… Все люди были настолько объединены большой любовью и большим горем в связи с его уходом. Это может быть только в одном случае – когда ушел большой человек. Эта утрата невосполнима для нас, - выступила Екатерина Стрижкова.

22 апреля 2018 года в 15.00 на здании Дворца творчества детей и молодёжи (Театральная площадь, 13) состоится открытие памятной доски и присвоение имени великого земляка Дворцу творчества детей и молодёжи.

Завтра в Саратове, городе, где начинался творческий путь выдающегося актера, режиссера, педагога, начинаются гастроли Московского театра Олега Табакова.

На этот раз саратовцы увидят спектакли «Кинастон» (режиссер Евгений Писарев), «Волки и овцы» (постановка Константина Богомолова), «Брак 2.0» (сценическое воплощение ранних рассказов А.П.Чехова Александром Мариным) и «Школу жен» (режиссер Александр Хухлин).

Фото Анны Недочетовой