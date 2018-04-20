20 апреля 2018 15:53 ПЯТНИЦА
Новости
14:47 | 20 апреля
Саратовцев предупреждают об усилении ветра
14:00 | 20 апреля
В музее К.А. Федина открывается выставка «Барабашка, или Обещано большое вознаграждение»
13:11 | 20 апреля
Саратовские полицейские провели профилактическое мероприятие по предупреждению краж велотранспорта
12:07 | 20 апреля
На пожаре в Заводском районе один человек погиб, двое пострадали
11:15 | 20 апреля
Племянница Олега Табакова и деятели культуры Саратовской области возложили цветы к памятнику актеру
10:39 | 20 апреля
"Миша, надо отдавать долги"
09:56 | 20 апреля
Лучшие образцы техники на Bauma Africa 2018 представил Завод «Дорожных машин»
09:10 | 20 апреля
Поволжское отделение РАХ представит в Саратове творчество кубанских художников - выставочный проект «МатриархАRT»
17:45 | 19 апреля
Портреты летчиц авиаполков Марины Расковой возглавят "Бессмертный полк"
16:41 | 19 апреля
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"Миша, надо отдавать долги"

Новости / Главное из рубрик / Культура
"Миша, надо отдавать долги"

Завтра на сцене Саратовского академического театра драмы имени И.А.слонова начинаются Большие гастроли Московского театра Олега Табакова.

Нам увиделось уместным накануне гастролей представить вниманию читателей интервью одного из основателей знаменитой Табакерки, народного артиста России Михаила Хомякова. Беседа корреспондента портала izvestia64.ru Елены Маркеловой с Михаилом Михайловичем состоялась в 2014-ом году, во время гастролей в нашем городе Московского художественного театра имени А.П.Чехова. Рассказ актера, режиссера и театрального педагога о родном театре, который можно прочитать по ссылке , актуален и сегодня.