"Миша, надо отдавать долги"
Завтра на сцене Саратовского академического театра драмы имени И.А.слонова начинаются Большие гастроли Московского театра Олега Табакова.
Нам увиделось уместным накануне гастролей представить вниманию читателей интервью одного из основателей знаменитой Табакерки, народного артиста России Михаила Хомякова. Беседа корреспондента портала izvestia64.ru Елены Маркеловой с Михаилом Михайловичем состоялась в 2014-ом году, во время гастролей в нашем городе Московского художественного театра имени А.П.Чехова. Рассказ актера, режиссера и театрального педагога о родном театре, который можно прочитать по ссылке , актуален и сегодня.