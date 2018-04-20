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Лучшие образцы техники на Bauma Africa 2018 представил Завод «Дорожных машин»

Новости
Лучшие образцы техники на Bauma Africa 2018 представил Завод «Дорожных машин»

ООО «Завод «Дорожных машин» стало участником ежегодной выставки специальной техники Bauma Africa 2018 в Йоханнесбурге.

Организатором и спонсором события, состоявшемся в марте, стала учредитель более чем 40 выставок в разных странах, известная компания Messe München International. На Bauma Africa 2018 производители со всего мира продемонстрировали свои лучшие образцы строительной, дорожной и горной техники.

Посетители выставки, гости мероприятия, а также отраслевые эксперты проявили большой интерес к российской дорожной технике ООО «Завод «Дорожных машин». Особое внимание было уделено грейдерам, каткам от 600 кг до 20 тонн, фронтальным погрузчикам, а также обновленным каткам серии DM: DM-07 и DM-10. Катки серии DM позволяют создавать идеальное качество дорожного покрытия. Специалисты подчеркивают: вся техника ООО «Завод «Дорожных машин», представленная на выставке, полностью отвечает современным рыночным и отраслевым тенденциям, соответствует международным стандартам качества.

Источник: https://dormashina.ru/