Лучшие образцы техники на Bauma Africa 2018 представил Завод «Дорожных машин»
ООО «Завод «Дорожных машин» стало участником ежегодной выставки специальной техники Bauma Africa 2018 в Йоханнесбурге.
Организатором и спонсором события, состоявшемся в марте, стала учредитель более чем 40 выставок в разных странах, известная компания Messe München International. На Bauma Africa 2018 производители со всего мира продемонстрировали свои лучшие образцы строительной, дорожной и горной техники.
Посетители выставки, гости мероприятия, а также отраслевые эксперты проявили большой интерес к российской дорожной технике ООО «Завод «Дорожных машин». Особое внимание было уделено грейдерам, каткам от 600 кг до 20 тонн, фронтальным погрузчикам, а также обновленным каткам серии DM: DM-07 и DM-10. Катки серии DM позволяют создавать идеальное качество дорожного покрытия. Специалисты подчеркивают: вся техника ООО «Завод «Дорожных машин», представленная на выставке, полностью отвечает современным рыночным и отраслевым тенденциям, соответствует международным стандартам качества.
Источник: https://dormashina.ru/