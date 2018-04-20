Саратовские полицейские провели профилактическое мероприятие по предупреждению краж велотранспорта.

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Велосипедисты, прохожие и жильцы многоквартирных домов получили из рук участников акции листовки, в которых даны рекомендации, как обезопасить себя от преступников.Весной и летом кражи велосипедов - наиболее часто совершаемые преступления. В большинстве случаев этих транспортных средств лишаются именно те, кто оставляет их без присмотра. Похищаются модели независимо от их ценовой категории. Всего с начала года на территории города зарегистрировано 14 краж велосипедов и одна кража детской коляски. В большинстве случаев такие кражи полицейские раскрываю. Примечательно, что среди преступников есть как те, кто единожды совершил такое преступление, так и фигуранты, на счету которых целая серия подобных криминальных фактов."Как показывает статистика, в большинстве случаев оставленные хозяевами без присмотра двухколёсные транспортные средства были украдены из дворов и подъездов домов, в том числе оборудованных домофонами, а также от различных магазинов и торговых центров. При этом преступникам зачастую достаточно было перекусить хлипкий страховочный трос или цепочку, которыми пристёгнут велосипед, иногда владельцы пренебрегают даже этими элементарными правилами безопасности. Хотя советы, как избежать неприятностей, просты: используйте сложные противоугонные средства защиты, не оставляйте велотранспорт без присмотра, на улице выбирать парковку, где есть видеонаблюдение, в случае кражи это увеличит шансы найти свидетелей происшествия и злоумышленника. Хорошо, если ваш велосипед обладает какими-то уникальными признаками. И обязательно, если не сохранили технический паспорт, перепишите себе серийный номер со своего двухколесного транспорта, чтобы в случае кражи оперативно сообщить его полицейским по телефонам: 02 (102 с мобильного телефона), 75-70-15", - сообщает пресс-служба городского ГУ МВД.