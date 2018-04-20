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В Радищевском музее открывается выставка Константина Петрова

Новости
В Радищевском музее открывается выставка Константина Петрова

По приглашению Радищевского музея и Поволжского отделения РАХ, при поддержке министерства культуры Саратовской области народный художник России, академик Российской академии художеств Константин Витальевич Петров представляет в Саратове авторский выставочный проект.

Выставка будет проходить с 27 апреля по 3 июня 2018 года в Саратовском государственном художественном музее им. А.Н.Радищева (ул. Первомайская, 75). 27 апреля в 17.00 планируется торжественное открытие выставки и пресс-показ (16.00) для СМИ с участием автора и организаторов выставки.

Константин Петров - принципиальный последователь искусства, исповедующего в равной степени академическую школу как необходимый фундамент, пластические достоинства, новаторство и актуальность.

В экспозиции персональной выставки собрано более 70 работ Константина Петрова за более чем 25-летний период его творческой деятельности: с 1992 по 2018 годы. Это работы из разных творческих серий: «Натюрморты», «Испания», «Братислава», «Портреты», «Переславль-Залесский», «Дербент».