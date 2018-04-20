20 апреля 2018 15:53 ПЯТНИЦА
Новости
14:47 | 20 апреля
Саратовцев предупреждают об усилении ветра
14:00 | 20 апреля
В музее К.А. Федина открывается выставка «Барабашка, или Обещано большое вознаграждение»
13:11 | 20 апреля
Саратовские полицейские провели профилактическое мероприятие по предупреждению краж велотранспорта
12:07 | 20 апреля
На пожаре в Заводском районе один человек погиб, двое пострадали
11:15 | 20 апреля
Племянница Олега Табакова и деятели культуры Саратовской области возложили цветы к памятнику актеру
10:39 | 20 апреля
"Миша, надо отдавать долги"
09:56 | 20 апреля
Лучшие образцы техники на Bauma Africa 2018 представил Завод «Дорожных машин»
09:10 | 20 апреля
Поволжское отделение РАХ представит в Саратове творчество кубанских художников - выставочный проект «МатриархАRT»
17:45 | 19 апреля
Портреты летчиц авиаполков Марины Расковой возглавят "Бессмертный полк"
16:41 | 19 апреля
КАМА-431 стала 81-миллионной шиной КАМА TYRES
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Поволжское отделение РАХ представит в Саратове творчество кубанских художников - выставочный проект «МатриархАRT»

Новости
Поволжское отделение РАХ представит в Саратове творчество кубанских художников - выставочный проект «МатриархАRT»

26 апреля 2018 года в 16.00 в залах Саратовского художественного училища имени А.П.Боголюбова (Университетская, 59) состоится открытие межрегионального выставочного проекта «МатриархАRT» (автор идеи, куратор - С.Н.Демкина).

Организаторы выставки в Саратове: Поволжское отделение Российской академии художеств, СХУ им. А.П. Боголюбова при поддержке министерства культуры Саратовской области.

Выставка организована в рамках работы экспериментальных Творческих мастерских Российской академии художеств и ТСХ России.

Руководитель экспериментальных Творческих мастерских Российской академии художеств и ТСХ России — Константин Худяков, вице-президент РАХ, председатель Поволжского отделения РАХ, президент ТСХР, заслуженный художник России.

Куратор экспериментальных Творческих мастерских Российской академии художеств и ТСХ России — Светлана Кузнецова, первый заместитель председателя Поволжского отделения РАХ, почетный член РАХ.

Руководитель проекта – Светлана Демкина, член-корреспондент РАХ, профессор, заслуженный деятель искусств России, председатель ТСХ Кубани (город Краснодар).

Выставочный проект «МатриархАrt» объединил 18 участников, среди которых известные живописцы, дизайнеры, скульпторы Юга России.

С идейной концепцией проекта знакомит искусствовед, почетный член РАХ Иван Ващенко:

«Современный художественный процесс напоминает движение маятника: от пластического нигилизма, когда (по Ф.М. Достоевскому) «если Бога нет, то все позволено», переходящего к модернистскому переосмыслению творчески насыщенных страниц цивилизации, сгущая при этом ее изначальный смысл, вводя культурологические подтексты или игровое начало.

В этом контексте матрицентристское общество, некогда стоявшее у колыбели цивилизации и связанное с культом плодородия, с модернистской точки зрения можно считать началом мироздания. Похоже, что в первые дни ветхозаветного творения, когда твердь была отделена от хляби, в ней уже плавали первые по-настоящему эстетически значимые компоненты: груди, колени и т.д. Для российского Юга матриархатная цивилизационная составляющая — понятие ситуационно и географически близкое: от Меотского озера начиналась гигантская дуга, словно тень от лука амазонки, идущая по Черноморскому побережью к Колхиде Медеи, затем к Трое Кассандры и далее - к родине поэтессы Сапфо и Александрии царицы Клеопатры. В «бабий век» российской истории были заложены Ростов-на-Дону и Екатеринодар, присоединен Крым.

Патриархальное общественное устройство с его стремлением к монархичности и альфа-доминированию внесло в художественный процесс жесткую

соревновательность, похожую на античный олимпийский принцип, только чемпионство, никаких вторых мест. Патриархат оставил в истории искусства плеяду первоклассных творцов и шедервы на все времена. На Северном Кавказе доминирующее мужское начало нашло отражение в Нартском эпосе, дворянском кодексе «Адыге-хапсэ», казачьей военной демократии. Эти этнографические понятия стали основой своеобразия региональных художественных процессов. Смысловая архаическая зооморфная статика: месопотамские шеду, египетский бог Апис, минотавр. Матриархальные и патриархальные понятийные блоки проекта, точнее их гендерная диалектика как основа цивилизации, в своих высших проявлениях приводят к творчеству. В рождении нового человека и в создании произведения искусства есть изначальное родство, это всегда ожидание более совершенного «звена» или в истории рода, или в истории человечества, что идентично появлению художественного феномена или, в идеале, шедевра».

Выставка экспонируется в Саратове в залах Боголюбовского училища с 26 апреля по 20 мая 2018 года. Планируются экскурсии, проведение мастер-классов по живописи, композиции для студентов и преподавателей художественных вузов, Саратовского художественного училища, детских школ искусств.

Сообщает пресс-служба Поволжского отделения Российской академии художеств