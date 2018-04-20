Поволжское отделение РАХ представит в Саратове творчество кубанских художников - выставочный проект «МатриархАRT»
26 апреля 2018 года в 16.00 в залах Саратовского художественного училища имени А.П.Боголюбова (Университетская, 59) состоится открытие межрегионального выставочного проекта «МатриархАRT» (автор идеи, куратор - С.Н.Демкина).
Организаторы выставки в Саратове: Поволжское отделение Российской академии художеств, СХУ им. А.П. Боголюбова при поддержке министерства культуры Саратовской области.
Выставка организована в рамках работы экспериментальных Творческих мастерских Российской академии художеств и ТСХ России.
Руководитель экспериментальных Творческих мастерских Российской академии художеств и ТСХ России — Константин Худяков, вице-президент РАХ, председатель Поволжского отделения РАХ, президент ТСХР, заслуженный художник России.
Куратор экспериментальных Творческих мастерских Российской академии художеств и ТСХ России — Светлана Кузнецова, первый заместитель председателя Поволжского отделения РАХ, почетный член РАХ.
Руководитель проекта – Светлана Демкина, член-корреспондент РАХ, профессор, заслуженный деятель искусств России, председатель ТСХ Кубани (город Краснодар).
Выставочный проект «МатриархАrt» объединил 18 участников, среди которых известные живописцы, дизайнеры, скульпторы Юга России.
С идейной концепцией проекта знакомит искусствовед, почетный член РАХ Иван Ващенко:
«Современный художественный процесс напоминает движение маятника: от пластического нигилизма, когда (по Ф.М. Достоевскому) «если Бога нет, то все позволено», переходящего к модернистскому переосмыслению творчески насыщенных страниц цивилизации, сгущая при этом ее изначальный смысл, вводя культурологические подтексты или игровое начало.
В этом контексте матрицентристское общество, некогда стоявшее у колыбели цивилизации и связанное с культом плодородия, с модернистской точки зрения можно считать началом мироздания. Похоже, что в первые дни ветхозаветного творения, когда твердь была отделена от хляби, в ней уже плавали первые по-настоящему эстетически значимые компоненты: груди, колени и т.д. Для российского Юга матриархатная цивилизационная составляющая — понятие ситуационно и географически близкое: от Меотского озера начиналась гигантская дуга, словно тень от лука амазонки, идущая по Черноморскому побережью к Колхиде Медеи, затем к Трое Кассандры и далее - к родине поэтессы Сапфо и Александрии царицы Клеопатры. В «бабий век» российской истории были заложены Ростов-на-Дону и Екатеринодар, присоединен Крым.
Патриархальное общественное устройство с его стремлением к монархичности и альфа-доминированию внесло в художественный процесс жесткую
соревновательность, похожую на античный олимпийский принцип, только чемпионство, никаких вторых мест. Патриархат оставил в истории искусства плеяду первоклассных творцов и шедервы на все времена. На Северном Кавказе доминирующее мужское начало нашло отражение в Нартском эпосе, дворянском кодексе «Адыге-хапсэ», казачьей военной демократии. Эти этнографические понятия стали основой своеобразия региональных художественных процессов. Смысловая архаическая зооморфная статика: месопотамские шеду, египетский бог Апис, минотавр. Матриархальные и патриархальные понятийные блоки проекта, точнее их гендерная диалектика как основа цивилизации, в своих высших проявлениях приводят к творчеству. В рождении нового человека и в создании произведения искусства есть изначальное родство, это всегда ожидание более совершенного «звена» или в истории рода, или в истории человечества, что идентично появлению художественного феномена или, в идеале, шедевра».
Выставка экспонируется в Саратове в залах Боголюбовского училища с 26 апреля по 20 мая 2018 года. Планируются экскурсии, проведение мастер-классов по живописи, композиции для студентов и преподавателей художественных вузов, Саратовского художественного училища, детских школ искусств.
Сообщает пресс-служба Поволжского отделения Российской академии художеств