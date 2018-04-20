Поволжское отделение РАХ представит в Саратове творчество кубанских художников - выставочный проект «МатриархАRT»

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Организаторы выставки в Саратове: Поволжское отделение Российской академии художеств, СХУ им. А.П. Боголюбова при поддержке министерства культуры Саратовской области.Выставка организована в рамках работы экспериментальных Творческих мастерских Российской академии художеств и ТСХ России.Руководитель экспериментальных Творческих мастерских Российской академии художеств и ТСХ России — Константин Худяков, вице-президент РАХ, председатель Поволжского отделения РАХ, президент ТСХР, заслуженный художник России.Куратор экспериментальных Творческих мастерских Российской академии художеств и ТСХ России — Светлана Кузнецова, первый заместитель председателя Поволжского отделения РАХ, почетный член РАХ.Руководитель проекта – Светлана Демкина, член-корреспондент РАХ, профессор, заслуженный деятель искусств России, председатель ТСХ Кубани (город Краснодар).Выставочный проект «МатриархАrt» объединил 18 участников, среди которых известные живописцы, дизайнеры, скульпторы Юга России.С идейной концепцией проекта знакомит искусствовед, почетный член РАХ Иван Ващенко:«Современный художественный процесс напоминает движение маятника: от пластического нигилизма, когда (по Ф.М. Достоевскому) «если Бога нет, то все позволено», переходящего к модернистскому переосмыслению творчески насыщенных страниц цивилизации, сгущая при этом ее изначальный смысл, вводя культурологические подтексты или игровое начало.В этом контексте матрицентристское общество, некогда стоявшее у колыбели цивилизации и связанное с культом плодородия, с модернистской точки зрения можно считать началом мироздания. Похоже, что в первые дни ветхозаветного творения, когда твердь была отделена от хляби, в ней уже плавали первые по-настоящему эстетически значимые компоненты: груди, колени и т.д. Для российского Юга матриархатная цивилизационная составляющая — понятие ситуационно и географически близкое: от Меотского озера начиналась гигантская дуга, словно тень от лука амазонки, идущая по Черноморскому побережью к Колхиде Медеи, затем к Трое Кассандры и далее - к родине поэтессы Сапфо и Александрии царицы Клеопатры. В «бабий век» российской истории были заложены Ростов-на-Дону и Екатеринодар, присоединен Крым.Патриархальное общественное устройство с его стремлением к монархичности и альфа-доминированию внесло в художественный процесс жесткуюсоревновательность, похожую на античный олимпийский принцип, только чемпионство, никаких вторых мест. Патриархат оставил в истории искусства плеяду первоклассных творцов и шедервы на все времена. На Северном Кавказе доминирующее мужское начало нашло отражение в Нартском эпосе, дворянском кодексе «Адыге-хапсэ», казачьей военной демократии. Эти этнографические понятия стали основой своеобразия региональных художественных процессов. Смысловая архаическая зооморфная статика: месопотамские шеду, египетский бог Апис, минотавр. Матриархальные и патриархальные понятийные блоки проекта, точнее их гендерная диалектика как основа цивилизации, в своих высших проявлениях приводят к творчеству. В рождении нового человека и в создании произведения искусства есть изначальное родство, это всегда ожидание более совершенного «звена» или в истории рода, или в истории человечества, что идентично появлению художественного феномена или, в идеале, шедевра».Выставка экспонируется в Саратове в залах Боголюбовского училища с 26 апреля по 20 мая 2018 года. Планируются экскурсии, проведение мастер-классов по живописи, композиции для студентов и преподавателей художественных вузов, Саратовского художественного училища, детских школ искусств.Сообщает пресс-служба Поволжского отделения Российской академии художеств