КАМА-431 стала 81-миллионной шиной КАМА TYRES

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Первым изделием предприятия в 1978 году сталагрузовая покрышка для большегрузных автомобилей «УРАЛ», а спустя почти 40 лет – юбилейной по счету была произведена модель шины КАМА-431 (типоразмер 12.00 R18), которая предназначена для эксплуатации полноприводных грузовых автомобилей «ГАЗ».Эксплуатационные характеристики шины КАМА-431,высокая проходимость и самоочищаемость, выгодно отличают ее от конкурентов. Кроме того, данная модель способствуют улучшению управляемости автомобиля в различных дорожных и погодных условиях.«КАМАЗ», «Урал», «НефАЗ», «ПАЗ» - автомобили, которые комплектуются шинами производства KAMATYRES. Всего ассортимент продукции, выпускаемой предприятием, - более 40 наименований шин.KAMATYRES - шинный бизнес ПАО «Татнефть», который объединяет 11 предприятий и обеспечивает полную производственную цепочку: от изготовления сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями полного цикла - почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Продукция компании востребована во всех регионах России, а также экспортируется в 48 стран мира.