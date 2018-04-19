«Лекторий в оперном»: «От царя Иудейского» – к «Тайному браку»

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Первая лекция была прочитана 4 апреля. В тот вечер в Саратовском академическом театре оперы и балета давали драму «Царь Иудейский». Спектакль на музыку Александра Глазунова по пьесе великого князя Константина Романова идет в Академопере только раз в сезон, перед праздником Светлой Пасхи.В Голубой гостиной театра об истории спектакля, о его литературном подтексте и художественном воплощении на театральной сцене рассказал специалист по античности, доктор исторических наук Владимир Кащеев. Профессор также раскрыл слушателям тайны спектакля и его литературной основы. Выбрав спикера на вечер-открытие проекта, пиар-служба театра сделала успешный шаг. Лекция слушалась на одном дыхании.… Работа над пьесой была начата Романовым в Светлую неделю, 6 апреля 1912 года. «Мне пламенно хотелось... удовлетворить потребность в зрелищах, душу возвышающих... Хочется верить, что проповедь добра, правды и красоты восторжествует», — так высказался о замысле своего последнего драматического произведения «Царь Иудейский» автор, двоюродный дядя Николая II, известный всей России писатель, поэт, президент Петербургской Академии наук Константин Романов.После написания произведения Святейший Синод сделал все возможное, чтобы не допустить его на театральные подмостки. Тем не менее единственная премьера состоялась 9 января 1914 года в придворном театре Эрмитажа. Спустя ровно сто лет, в 2014-ом году, целостную музыкально-драматическую композицию «Царь Иудейский» возродил коллектив Саратовского оперного под управлением главного дирижера, лауреата Госпремии РФ Юрия Кочнева. Другой юбилей тогда был связан с ролью Понтия Пилата. Ее сыграл народный артист России, художественный руководитель Саратовского академического театра драмы Григорий Аредаков. Через 25 лет после выхода в этом образе в легендарном спектакле Александра Дзекуна «Мастер и Маргарита».Пьеса рассказывает о событиях последних дней земной жизни Спасителя. По цензурным соображениям в пьесе нет действующих лиц, изображающих Иисуса, апостолов и Богоматерь. Но их присутствие настолько ощутимо благодаря великой музыке Александра Глазунова! Браво, оркестр! Браво, маэстро Кочнев! Зритель становится свидетелем торжественного входа Иисуса в Иерусалим. Суд Пилата и крестный путь на Голгофу, распятие и смерть Христа, Великая Суббота и чудо Светлого Воскресения — белый стих, музыка, игра цвета в полной мере передают картину перерождения мира. От мрака к свету.Главной особенностью спектакля является то, что оперные певцы выступают в нем в качестве драматических артистов, а драматический актер играет роль в музыкальной постановке.В этом году образ прокуратора Иудеи Понтия Пилата примерил на себя премьер Саратовского академического театра драмы, заслуженный артист РФ Игорь Баголей. Это добавило постановке интриги. Было интересно наблюдать развитие образа Пилата на сравнении. И он, безусловно, получился несколько другим. От громового крика прокуратора: «Чтооооооо?!!!!!», каким его изображал Григорий Анисимович Аредаков, физически ощущалась боль в сердце. Грызущей Царя Иудейского мигренью было осознание им собственной обреченности на вечные муки. И, как ни странно, именно эта реакция Пилата звучала призывом: «Храните Бога в себе».Этот же посыл Игорь Михайлович Баголей обозначил другими красками. Накануне спектакля Баголей дал комментарий по поводу своего участия в «Царе Иудейском»: «Понтий Пилат - это крупная историческая личность, которая обозначена в главной книге нашего человечества. Его образ мне понятен. Не могу сказать, насколько он мне близок – все-таки я в таком ранге не существовал. Он же Префект Иудеи, большой начальник, говоря современным языком. С другой стороны, как личность, как человек – он мне понятен. Я его чувствую и понимаю его поступки, поведение». Актер и изобразил Пилата «большим начальником», активным и преуспевающим дельцом, у которого ни единой секунды нет на поиски причин мучающей его головной боли. И решение судьбы Спасителя он отдает на откуп народу сознательно, легко и с чистой совестью.Также необходимо отметить то, как органичны в драматических ролях солисты Саратовской оперы. Жена прокуратора Прокула производит грандиозное впечатление. Она властна и непокорна в начале действия. Ступив на путь к вере, Прокула спокойно-уверенна и умиротворена. Эта роль обнаружила в солистке Академоперы Марине Демидовой мощный дар драматической актрисы. Синтетический жанр спектакля сделал его уникальным зрелищем.Произведение было исполнено в сокращенной версии, но это обстоятельство не помешало постановке стать ярким событием Пасхальной недели в Саратове.Успех стартового вечера позволяет предположить, что вторая встреча серии "Лекторий в Оперном" будет не менее интересной и запоминающейся.Она пройдет перед оперой Доменико Чимароза "Тайный брак" и начнется в 17:00.Спикером выступит Доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории института истории и международных отношений Саратовского национального исследовательского университета Наталия Станиславовна Креленко.Участниками «Лектория в Оперном» могут стать все зрители, которые приобретают билеты на спектакль: посещение лекции в этом случае бесплатно.Длительность лекции – 40 минут.Елена Маркелова