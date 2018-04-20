Портреты летчиц авиаполков Марины Расковой возглавят "Бессмертный полк"

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По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, в годы войны в Саратовской области Герой Советского Союза Марина Раскова сформировала три женских авиаполка. В Саратове чтят память легендарной летчицы - ее именем названа улица, школа, установлен памятник. В этом году было принято решение о том, что в самом начале колонны "Бессмертного полка" юные саратовцы пронесут портреты летчиц женских авиаполков.По словам руководителя общественного движения "Волонтеры Победы" Юлии Пастуховой, портреты будут нести лучшие школьники и студенты, предварительно им расскажут об истории полков. "Каждый должен осознать величие подвига женщин, вставших на борьбу с врагом, идущих на смерть в трудное для страны время", - отметила она.Также "Волонтеры Победы" планируют провести во время акции песенный флешмоб – они вместе с участниками шествия исполнят популярные песни военных лет.