В регионе выдано свыше пяти тысяч разрешений на весеннюю охоту
В Саратовской области завершилась весенняя охота на водоплавающую дичь.
Открывалась она традиционно на 10 дней в два этапа – с 31 марта на территории южных районов, с 7 апреля – на севере области.
Охотникам было выдано 5315 разрешений на добычу птиц. В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками комитета охотничьего хозяйства области было выявлено 45 фактов нарушения правил охоты.
Комитет охотничьего хозяйства области напоминает охотникам о необходимости сдачи разрешений для учета добытой дичи в 20-дневный срок со дня окончания охоты.