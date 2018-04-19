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Акция «Вперед к здоровью» пройдет в пригородном поезде сообщением Анисовка – Татищево

Новости
Акция «Вперед к здоровью» пройдет в пригородном поезде сообщением Анисовка – Татищево

Завтра АО «Саратовская ППК» совместно с министерством здравоохранения Саратовской области впервые проведут профилактическую акцию «Вперед к здоровью». В рамках акции в пригородном поезде №6477 сообщением Анисовка – Татищево будет организован «островок здоровья».

В пути следования от Саратова до Татищево сотрудники Саратовского областного центра медицинской профилактики измерят всем желающим пассажирам артериальное давление, проведут тест на концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера. Кроме того, врачи дадут рекомендации по здоровому образу жизни, выдадут буклеты.

Также в пригородном поезде состоится музыкальный концерт, подготовленный учащимися детской музыкальной школы № 21 и студентами Саратовского областного базового медицинского колледжа. В мероприятие примут участие волонтеры Саратовского областного базового медицинского колледжа и Саратовского техникума железнодорожного транспорта.

Пригородный поезд № 6477 отправится из Саратова 20 апреля в 09:28 и прибудет на станцию Татищево в 10:44 (время – местное).