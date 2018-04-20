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В областном музее краеведения прошел День подснежника

Новости
В областном музее краеведения прошел День подснежника

Сегодня с 11.00 до 15.30 в Саратовском областном музее прошла акция, посвященная Дню подснежника.

Во многих странах мира этот праздник уже стал традиционным. Он был утвержден в Англии в 1984 году. В разных климатических зонах подснежники зацветают в период от января до апреля. В каждой местности есть свои «подснежники». Это самые раннецветущие растения, большинство которых занесено в Красные книги как редкие исчезающие виды, сбор которых запрещен. А вот название «подснежник» существует только в России. «Подснежников» в Саратовской области довольно много: мать-мачеха, гусиный лук, пролеска сибирская, сон-трава, хохлатка, адонис и ряд других.

Участники музейной акции получили возможность узнать историю возникновения праздника и познакомиться с раннецветущими растениями. Специально к празднику изготовлены муляжи первоцветов, встречающихся в наших лесах и степях. Посетители смогли рассмотреть под микроскопом насекомое, помогающее подснежникам расселяться, и приняли участие в увлекательной викторине «Подснежник».