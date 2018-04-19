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ТЮЗ Ю.П.Киселева объявляет региональный конкурс "И дольше века длится день..."

Новости
ТЮЗ Ю.П.Киселева объявляет региональный конкурс "И дольше века длится день..."

Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева» совместно с Саратовским областным институтом развития образования объявили региональный конкурс творческих работ по истории российского театра «И дольше века длится день…», посвященный грядущему 100-летию Саратовского театра юного зрителя.

Конкурс проводится среди учащихся школ Саратовской области в двух номинациях — история Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева и история театрального искусства в России. Для возрастных категорий 7-9 лет и 10-12 лет творческая работа представляет собой рисунок, посвященный истории театра. Для возрастных категорий 13-14 лет и 15-17 лет творческая работа — это исследовательский проект, посвященный истории театра.

В первой номинации на конкурс ждут от участников рисунки и самостоятельные исследования, связанные с историей Саратовского ТЮЗа, биографиями артистов и создателей спектаклей, этапными постановками театра, личностью Ю.П. Киселёва и его учеников. Найти идеи для работ может помочь посещение архивной экспозиции в фойе театра, увидеть которую могут все зрители с билетами в дни спектаклей на Большой сцене.

В номинации, посвященной истории театрального искусства в России, могут быть представлены исследования постановки определенного произведения или автора на российской сцене, исследования жизни и творчества выдающихся деятелей театра, артистов, режиссеров, история возникновения профессионального театра в России. Рисунки по истории театра могут отражать знакомство с устройством театральной сцены и зрительного зала прошлых лет, историей развития театрального костюма и декорации и другими темами.

Приём работ на конкурс производится до 01 июня 2018 г. Задать вопросы можно по электронной почте tuz.saratov@gmail.com или телефонам 24-23-63 (Людмила Александровна), 24-23-46 (Анастасия). Положение о конкурсе: http://tuz-saratov.ru/konkurs_history.php, - сообщает пресс-служба театра.