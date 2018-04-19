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В Саратове пройдет V чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Новости
В Саратове пройдет V чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

25 апреля в отделе ГАУСО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Кировского района города Саратова пройдет V чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров Саратовской области. Участниками мероприятия станут выпускники курсов компьютерной грамотности 2017-2018 гг. города Саратова и районов Саратовской области. Начало мероприятия в 10.00 часов.

Чемпионат организован Саратовским региональным отделением общественной организации «Союз пенсионеров России» совместно с Министерством социального развития области при поддержке государственного автономного учреждения Саратовской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», Отделения ПФР по Саратовской области, регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Саратовского отделения № 8622 ПАО «Сбербанк России» и Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

Участникам предстоит пройти четыре тура соревнований: домашнее задание в виде презентации на тему: «Курорты Северокавказских минеральных вод», работа на портале Пенсионного фонда, работа в государственной информационной системе ЖКХ, работа в поисковых системах.

Абсолютные победители областного этапа примут участие в VIII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который пройдет с 5 по 8 июня 2018 года в городе Пятигорск.