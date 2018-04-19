Областной музей краеведения подготовил выставку к столетию Михаила Алексеева

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Михаил Николаевич Алексеев родился в 1918 году в селе Монастырском Баландинского (ныне Калининского) района Саратовской области, там же окончил школу-семилетку, а затем педагогическое училище в Аткарске. В 1938-м был призван в армию и прослужил до 1955 года. Всю Великую Отечественную войну был на фронте. Участвовал в Сталинградском и Курском сражениях. Был командиром и политруком минометной роты, позднее стал военным журналистом.В декабре 1947 года в газете Центральной группы войск «За честь Родины» появились первые главы романа М.Н. Алексеева «Солдаты», с которого началась его серьезная литературная деятельность. Вслед за романом «Солдаты» (1951 – 1953) выходят: «Вишневый омут» (1961), «Ивушка неплакучая» (1970 – 1975), «Драчуны» (1981), повести «Наследники» (1957), «Хлеб – имя существительное» (1964), «Дивизионка», «Карюха» и другие.Почти все произведения М.Н. Алексеева – автобиографические, в них описываются события, происходившие с писателем или его семьей. Основная часть романов и повестей так называемого «деревенского цикла» непосредственно связана с Саратовской областью и Калининским районом.Мемориальная коллекция М.Н. Алексеева в музее начала формироваться в конце 1970-х годов. На выставке экспонируется письмо, присланное Михаилом Николаевичем директору музея Л.Н. Любомировой в мае 1978 года. В нем он пишет: «…высылаю некоторые материалы в надежде, что они могут вам пригодиться. В них входят: фотографии разных лет; довольно объемистая папка статей и писем обо мне; рукопись «Вишневого омута», самый начальный, самый первый вариант…». Эта рукопись впервые представлена посетителям на юбилейной выставке.Экспонируются фотографии разных лет и брошюра, вышедшая в 1958 году в серии «Библиотечка журнала «Советский воин». Это сборник документальных рассказов о войне «Жили-были два товарища».В 1968 году по мотивам повести Михаила Алексеева «Хлеб — имя существительное» был снят одноименный художественный фильм. На выставке экспонируется сценарий фильма, тетрадь с рабочими записями к роману «Оккупанты», а также личные вещи писателя.Спектакль по роману М.Н. Алексеева «Ивушка неплакучая» ставился во многих театрах страны. На выставке представлена афиша с премьерного показа спектакля в Амурском областном театре драмы с автографами участников и письмо М.Н. Алексееву от режиссера Г.Т. Малышева с сообщением об успешной премьере. Много лет этот спектакль шел на сцене Саратовского государственного академического театра драмы им. К. Маркса. На выставке представлены фотографии фрагментов спектакля, главные роли в котором исполняли такие известные актеры, как Л.Н. Гришина, Г.А. Аредаков, А.Я. Михайлов.За романы «Вишневый омут» и «Ивушка неплакучая» в 1976 году М.Н. Алексеев был удостоен звания Лауреата государственной премии РСФСР имени А.М. Горького, Лауреата Государственной премии СССР.В 1978 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 1995 году М.Н. Алексеев за роман «Мой Сталинград» удостоен Всероссийской премии им. М.А. Шолохова.В 1998 году, еще при жизни М.Н. Алексеева, Правительством Саратовской области, Союзом писателей России и Саратовским отделением Союза писателей РФ была учреждена Литературная премия Саратовской области имени М.Н. Алексеева.Многие фотографии отражают общественную деятельность М.Н. Алексеева. В 1970-1980-е гг. он неоднократно избирался депутатом Верховного Совета РСФСР от Саратовской области. На фотографиях - М.Н. Алексеев на съездах писателей в Москве, в том числе с поэтом Расулом Гамзатовым, писателем Михаилом Александровичем Шолоховым и другими.