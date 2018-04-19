Состоялся цикл встреч "Наше здоровье - в наших руках"
При поддержке регионального минздрава в Саратовской области продолжается проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и ответственного отношения к собственному здоровью среди населения, в том числе молодежи.
Так, в городе Балаково специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики провели цикл занятий для учащихся начальной школы «Наше здоровье - в наших руках».
«В игровой форме медики рассказали ребятам о том, что необходимо знать и что делать, чтобы быть здоровым. Специалисты рассказали загадки о предметах личной гигиены, дети изучили пословицы о здоровье. Закрепили знания о здоровом образе жизни школьники просмотром мультфильма, где герои показали, как правильно чистить зубы, мыть руки, соблюдать режим дня. Самым активным участникам занятий вручили подарки.
Проведение подобных акций помогает воспитать в ребенке бережное отношение к своему здоровью, познакомить его с основами здорового образа жизни, сформировать негативное отношение к вредным привычкам, мотивировать к отказу от табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков»,- отметили специалисты центра медпрофилактики.
Мероприятия профилактической направленности будут продолжены, - сообщает пресс-служба регионального минздрава.